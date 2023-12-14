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استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدم ثلاثة وزراء باليابان استقالاتهم، اليوم الخميس، وسط فضيحة جمع الأموال السياسية التي طالت أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات جونجي سوزوكي ووزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك إيشيرو مياشيتا قدموا خطابات استقالاتهم صباح اليوم.

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ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحذو كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو حذوهم في وقت لاحق من اليوم عندما يظهر في مؤتمر صحفي، حسبما ذكر التقرير.

وتعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي مؤخرا لانتقادات شديدة وسط اتهامات بعدم إعلان أكبر فصائله عن مدخولاته من حفلات جمع التبرعات السياسية.

وتم توجيه اتهامات للعديد من الشخصيات الرئيسة في مجلس الوزراء والحزب الليبرالي الديمقراطي من الفصيل، وبالتحديد سيواكين أو مجموعة سيوا لدراسة السياسات، الذي رأسه في أحد الأوقات رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

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