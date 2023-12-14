استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدم ثلاثة وزراء باليابان استقالاتهم، اليوم الخميس، وسط فضيحة جمع الأموال السياسية التي طالت أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات جونجي سوزوكي ووزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك إيشيرو مياشيتا قدموا خطابات استقالاتهم صباح اليوم.
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ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحذو كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو حذوهم في وقت لاحق من اليوم عندما يظهر في مؤتمر صحفي، حسبما ذكر التقرير.
وتعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي مؤخرا لانتقادات شديدة وسط اتهامات بعدم إعلان أكبر فصائله عن مدخولاته من حفلات جمع التبرعات السياسية.
وتم توجيه اتهامات للعديد من الشخصيات الرئيسة في مجلس الوزراء والحزب الليبرالي الديمقراطي من الفصيل، وبالتحديد سيواكين أو مجموعة سيوا لدراسة السياسات، الذي رأسه في أحد الأوقات رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.
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