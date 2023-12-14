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“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 262 مليار يوان (نحو 36.85 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لبيان أصدره البنك المركزي.

موضوعات متعلقة اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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