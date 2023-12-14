“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 262 مليار يوان (نحو 36.85 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لبيان أصدره البنك المركزي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.