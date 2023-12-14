تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تعاملات الخميس بعدما ثبت الفيدرالي الفائدة أمس وتوقع خفضها ثلاث مرات في العام المقبل.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمس أن صانعي السياسة ناقشوا توقيت خفض الفائدة في اجتماعهم الذي استمر يومين وانتهى الأربعاء، لكنه أشار أيضًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأنه لا يمكن استبعاد المزيد من رفع الفائدة.

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وتراجع عائد السندات إلى 3.970%، ليتداول أدنى مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس، كما انخفض عائد نظيرتها لأجل عامين عند 4.361%.

كما انخفض مؤشر الدولار – الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% عند 102.62 نقطة.





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