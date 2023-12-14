Thursday, 14 December 2023 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تعاملات الخميس بعدما ثبت الفيدرالي الفائدة أمس وتوقع خفضها ثلاث مرات في العام المقبل.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمس أن صانعي السياسة ناقشوا توقيت خفض الفائدة في اجتماعهم الذي استمر يومين وانتهى الأربعاء، لكنه أشار أيضًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأنه لا يمكن استبعاد المزيد من رفع الفائدة.

موضوعات متعلقة اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة

وتراجع عائد السندات إلى 3.970%، ليتداول أدنى مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس، كما انخفض عائد نظيرتها لأجل عامين عند 4.361%.

كما انخفض مؤشر الدولار – الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% عند 102.62 نقطة.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107596751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث