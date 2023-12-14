تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تعاملات الخميس بعدما ثبت الفيدرالي الفائدة أمس وتوقع خفضها ثلاث مرات في العام المقبل.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمس أن صانعي السياسة ناقشوا توقيت خفض الفائدة في اجتماعهم الذي استمر يومين وانتهى الأربعاء، لكنه أشار أيضًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأنه لا يمكن استبعاد المزيد من رفع الفائدة.
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وتراجع عائد السندات إلى 3.970%، ليتداول أدنى مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس، كما انخفض عائد نظيرتها لأجل عامين عند 4.361%.
كما انخفض مؤشر الدولار – الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% عند 102.62 نقطة.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596751
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