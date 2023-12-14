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آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تطرح“آبل” تحديثًا أمنيًا لجوالات آيفون بهدف حماية البيانات في حالة سرقة الجهاز، إذ تضيف هذه الميزة الجديدة خطوات لمنع الوصول إلى المعلومات المسجلة على الجهاز، ويتم تفعيلها في حال فقط كان المستخدم بعيدًا عن الأماكن المألوفة مثل العمل أو المنزل.

ومن المعلوم أنه حاليًا يمكن عرض الجوال لمعلومات حساسة للغاية وأيضًا إجراء تغييرات كبيرة على إعدادات الجهاز باستخدم رمز المرور فقط، وهي سلسلة من أربعة أو ستة أرقام تستخدم عادة لتنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل فتح الجهاز وعرض المعلومات.

موضوعات متعلقة اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس

أما عن طريق ميزة حماية الأجهزة المسروقة، فحتى لو تمكن اللص من سرقة الجهاز والحصول على رمز المرور الخاص به، فإنه سيُطلب منه إدخال البيانات البيومترية من خلال تقنية مسح الوجه“فيس آي دي” أو بصمة الإصبع“تاتش آي دي” للوصول إلى البيانات وإجراء تغييرات.

ولتوفير المزيد من الأمان، سيطلب من المستخدم إدخال البيانات البيومترية ثم الانتظار لمدة ساعة، قبل إعادة إدخالها مرة أخرى لإجراء التغييرات الحساسة مثل كلمة المرور أو إضافة أو إزالة بصمة الإصبع.

وصرح متحدث باسم شركة التكنولوجيا الأمريكية في بيان لشبكة“سي إن إن” قائلاً: مع استمرار تطور التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة، فإننا نعمل بلا كلل لتطوير وسائل جديدة قوية لحماية المستخدمين وبياناتهم.

جدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط لمختبري النسخة التجريبية، لكنها ستكون متاحة لكافة مستخدمي الآيفون كجزء من التحديث البرمجي المقبل.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107596750

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