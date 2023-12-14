آبل تطرح تحديثًا أمنيًا لحماية بيانات أجهزة آيفون في حال السرقة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تطرح“آبل” تحديثًا أمنيًا لجوالات آيفون بهدف حماية البيانات في حالة سرقة الجهاز، إذ تضيف هذه الميزة الجديدة خطوات لمنع الوصول إلى المعلومات المسجلة على الجهاز، ويتم تفعيلها في حال فقط كان المستخدم بعيدًا عن الأماكن المألوفة مثل العمل أو المنزل.
ومن المعلوم أنه حاليًا يمكن عرض الجوال لمعلومات حساسة للغاية وأيضًا إجراء تغييرات كبيرة على إعدادات الجهاز باستخدم رمز المرور فقط، وهي سلسلة من أربعة أو ستة أرقام تستخدم عادة لتنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل فتح الجهاز وعرض المعلومات.
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أما عن طريق ميزة حماية الأجهزة المسروقة، فحتى لو تمكن اللص من سرقة الجهاز والحصول على رمز المرور الخاص به، فإنه سيُطلب منه إدخال البيانات البيومترية من خلال تقنية مسح الوجه“فيس آي دي” أو بصمة الإصبع“تاتش آي دي” للوصول إلى البيانات وإجراء تغييرات.
ولتوفير المزيد من الأمان، سيطلب من المستخدم إدخال البيانات البيومترية ثم الانتظار لمدة ساعة، قبل إعادة إدخالها مرة أخرى لإجراء التغييرات الحساسة مثل كلمة المرور أو إضافة أو إزالة بصمة الإصبع.
وصرح متحدث باسم شركة التكنولوجيا الأمريكية في بيان لشبكة“سي إن إن” قائلاً: مع استمرار تطور التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة، فإننا نعمل بلا كلل لتطوير وسائل جديدة قوية لحماية المستخدمين وبياناتهم.
جدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط لمختبري النسخة التجريبية، لكنها ستكون متاحة لكافة مستخدمي الآيفون كجزء من التحديث البرمجي المقبل.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596750
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