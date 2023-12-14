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“الكويت القابضة” تبيع حصتها في“الخليج للتأمين” بـ832 مليون دولار جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، استكمالها صفقة بيع كامل حصتها البالغة 46.3% في مجموعة الخليج للتأمين، لصالح“فيرفاكس فاينانشال هولدينجز” مقابل 256 مليون دينار، أي نحو 832 مليون دولار.

وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها من الصفقة بلغ 73 مليون دينار، أي نحو237 مليون دولار، مضيفة أن سعر الشراء كان محددا عند دينارين للسهم الواحد على أن يتم خصم 54 فلسا من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت الخليج للتأمين على توزيعها عام 2022.

موضوعات متعلقة صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى المستهل بتداولات 600 مليون جنيه “جولدن كوست” تخفض قيمة إصدارها من الصكوك الخضراء إلى 7 مليارات جنيه رهان واسع على وصول EGX30 لقمة تاريخية جديدة عند 27 ألف نقطة

وأسست مشاريع الكويت القابضة عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 504.8 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار).

المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107596749

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