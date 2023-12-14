وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وأكد وزير الإسكان، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ من محافظة الغربية، مروراً بمحافظة الدقهلية، وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائى على البحر المتوسط.

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وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.