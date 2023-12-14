وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وأكد وزير الإسكان، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ من محافظة الغربية، مروراً بمحافظة الدقهلية، وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائى على البحر المتوسط.
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وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
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