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الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور قرارات كل من بنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بشأن التثبيت على غرار خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس.

وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.61% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 3.8%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.80% إلى 7684 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.41% إلى 17002 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.50% إلى 7644 نقطة.

وقال المحللون الاقتصاديون لدى“دويتشه بنك”، إنهم يتوقعون إقرار البنك المركزي الأوروبي بانخفاض التضخم بوتيرة أعلى من المتوقعة، لكنه قد لا يرغب في“إعلان النصر” مبكراً، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وحسبما نقلته الوكالة، فإن توقعات المستثمرين تشير إلى احتمال إجراء المركزي الأوروبي أول خفض للفائدة بحلول فصل الربيع القادم، ليصبح أول مصرف مركزي رئيسي تيسيراً لسياسته النقدية بعد الجهود المستمرة لخفض التضخم منذ منتصف العام الماضي.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107596747

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