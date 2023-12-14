الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور قرارات كل من بنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بشأن التثبيت على غرار خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس.
وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.61% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 3.8%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.80% إلى 7684 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.41% إلى 17002 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.50% إلى 7644 نقطة.
وقال المحللون الاقتصاديون لدى“دويتشه بنك”، إنهم يتوقعون إقرار البنك المركزي الأوروبي بانخفاض التضخم بوتيرة أعلى من المتوقعة، لكنه قد لا يرغب في“إعلان النصر” مبكراً، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وحسبما نقلته الوكالة، فإن توقعات المستثمرين تشير إلى احتمال إجراء المركزي الأوروبي أول خفض للفائدة بحلول فصل الربيع القادم، ليصبح أول مصرف مركزي رئيسي تيسيراً لسياسته النقدية بعد الجهود المستمرة لخفض التضخم منذ منتصف العام الماضي.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107596747
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