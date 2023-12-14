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“الري”: مذكرة تفاهم مع إسبانيا لدعم تحديث الموارد المائية بمصر جريدة البورصة

12/14/2023 7:43:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وسفير إسبانيا بمصر ألفارو ايرانزو، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الري، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لدعم مشروع“تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر”.

وقال وزير الري، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، والاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة، ويسهم في تنمية الموارد المائية، وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وإسبانيا.

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وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري، بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح سويلم، أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بمصر وإسبانيا، والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية، من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى محافظات: المنيا، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، والسويس، لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه.

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