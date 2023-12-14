“الري”: مذكرة تفاهم مع إسبانيا لدعم تحديث الموارد المائية بمصر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وسفير إسبانيا بمصر ألفارو ايرانزو، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الري، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لدعم مشروع“تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر”.
وقال وزير الري، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، والاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة، ويسهم في تنمية الموارد المائية، وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وإسبانيا.
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وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري، بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن.
وأوضح سويلم، أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بمصر وإسبانيا، والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية، من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى محافظات: المنيا، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، والسويس، لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه.
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