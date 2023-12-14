صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى المستهل بتداولات 600 مليون جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 25049 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 5352 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 7776 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.08% ليصل لمستوى 30125 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 616 مليون جنيه، من خلال تداول 158 مليون سهم، بتنفيذ 18 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغت قيمته 36 مليون جنيه، و980 ألف جنيه على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات 37 مليون جنيه.
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