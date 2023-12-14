صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى المستهل بتداولات 600 مليون جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 25049 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 5352 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 7776 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.08% ليصل لمستوى 30125 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 616 مليون جنيه، من خلال تداول 158 مليون سهم، بتنفيذ 18 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغت قيمته 36 مليون جنيه، و980 ألف جنيه على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات 37 مليون جنيه.