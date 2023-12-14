موظفون من إدارة بايدن يحتجون ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونُظّمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، حيث وجهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها:“الرئيس بايدن، موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار”، وأشعلوا شموعا أمامهم على الأرض ليشكلوا عبارة وقف إطلاق النار بالإنجليزية.

وفي تصريحات أدلى بها نيابة عن المجموعة، قال جوش بول المسؤول السابق في الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الهدنة المؤقتة التي انتهت قبل نحو أسبوعين لم تكن كافية على الإطلاق.

وأضاف بول“يجب أن نتحرك بشكل عاجل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار وعودة جميع الرهائن”.

واستقال بول من منصبه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب خلاف حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الصراع في غزة، واحتجاجًا على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب“بول” في نص استقالته التي نشرها على حسابه في (لينكد إن)“لا أستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.

وفي وقت لاحق قرأت المجموعة بصوت عال أسماء بعض الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب على غزة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، ووضعت الورود على الأرض تخليدا لذكرى الضحايا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الأناضول

