موظفون من إدارة بايدن يحتجون ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ونُظّمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، حيث وجهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها:“الرئيس بايدن، موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار”، وأشعلوا شموعا أمامهم على الأرض ليشكلوا عبارة وقف إطلاق النار بالإنجليزية.
وفي تصريحات أدلى بها نيابة عن المجموعة، قال جوش بول المسؤول السابق في الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الهدنة المؤقتة التي انتهت قبل نحو أسبوعين لم تكن كافية على الإطلاق.
وأضاف بول“يجب أن نتحرك بشكل عاجل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار وعودة جميع الرهائن”.
واستقال بول من منصبه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب خلاف حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الصراع في غزة، واحتجاجًا على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وكتب“بول” في نص استقالته التي نشرها على حسابه في (لينكد إن)“لا أستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.
وفي وقت لاحق قرأت المجموعة بصوت عال أسماء بعض الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب على غزة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، ووضعت الورود على الأرض تخليدا لذكرى الضحايا.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر : الأناضول
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