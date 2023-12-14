بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكتب كاميرون في منشور عبر منصة x: "إن المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".

وأضاف: "نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أيضا أن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول الأراضي البلجيكية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مبينا أنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرا إلى أن "أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضا لهذه القيود".

