سوليفان في إسرائيل... ووسائل إعلام عبرية تكشف الجدول الزمني للحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- نشرت قناة إخبارية عبرية ما قالت إنه جدول زمني إسرائيلي للحرب على قطاع غزة ستعرضه تل أبيب، الخميس، على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

والخميس، يعقد سوليفان في تل أبيب محادثات مكثفة مع مسؤولين إسرائيليين حول قضايا عدة، لا سيما الإطار الزمني للحرب.

وقالت القناة“12” الإسرائيلية إنه وفقا للجدول الزمني الإسرائيلي،“من المتوقع بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني (المقبل) أن تُنهي إسرائيل مرحلة القتال العنيف”.

وتابعت:“كان الأمريكيون يهدفون في البداية إلى الانتهاء من ذلك بحلول عيد الميلاد، أي بداية يناير 2024، ولكن في ظل الوضع الحالي، لا ترى إسرائيل أن ذلك ممكن”.

وأضافت أنه“في إسرائيل يقولون إنه ستكون هناك حاجة إلى بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في الخطوط الدفاعية، بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه”.

القناة أردفت أن“المرحلة التالية، والتي من المتوقع أن تكون أطول، هي استكمال القضاء على حركة حماس”.

وعلى الرغم من ضغوط سياسية خارجية واحتجاجات شعبية في أنحاء العالم، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم“حماس”، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة.

وبحسب القناة، فإن“التقديرات في إسرائيل تفيد بأن مرحلة استكمال القضاء على حماس ستمتد على مدى معظم عام 2024، وتشمل تدمير قدرتها العسكرية عبر عمليات وغارات للجيش الإسرائيلي”.

وأضافت:“الأهم هو أن إسرائيل تهدف إلى استمرار السيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور”.

القناة اعتبرت أن“هذا يبدو جدولا زمنيا واقعيا يمكن لكل من إسرائيل والولايات المتحدة التوافق عليه، ولكن إلى جانب هذا، يرى الأمريكيون أهمية كبيرة في القضية الإنسانية لسكان غزة”.

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة“حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

وقالت القناة إنه“تقديرا للأمريكيين، تخطط إسرائيل للموافقة في استفتاء عبر الهاتف على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المعدات إلى غزة”.

وتابعت:“في الأسبوع الماضي، دخلت إسرائيل الشهر الثالث من الحرب، والولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بأن الساعة الرملية على وشك النفاد”.

وإلى جانب الإطار الزمني للحرب، فإن من بين القضايا التي سيبحثها سوليفان، هي مصير غزة بعد الحرب ودور السلطة الفلسطينية، وتحويل أموال المقاصة (الضرائب) إلى السلطة، ودخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.