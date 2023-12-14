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الكيلة: الاحتلال يواصل حصار مستشفيات جنين وعرقلة وصول الجرحى إليها

12/14/2023 7:27:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين صعب للغاية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن مستشفيات محافظة جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها.

وذكر البيان أن وزيرة الصحة تواصلت مع مستشفيات جنين للاطمئنان على صحة الجرحى والاحتياجات الطبية اللازمة، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل بأقصى طاقتها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات في كل المحافظات، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

وجددت وزيرة الصحة مناشداتها لهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على أبناء شعبنا، وعلى مراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وتشهد محافظة جنين عدواناً مستمراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً وإصابة 34 آخرين، بينهم ثلاثة بجروح حرجة.

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