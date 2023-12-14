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عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو حكومة نتنياهو لاستئناف المفاوضات مع حماس

12/14/2023 7:27:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استئناف المفاوضات بشأنهم مع حركة حماس، بحسب هيئة البث الحكومية، اليوم الخميس.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مكتب نتنياهو استدعاء فريق جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) من العاصمة القطرية الدوحة؛ إثر تعثر مفاوضات غير مباشرة بشأن الأسرى.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ضمن هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر الجاري، وتضمنت أيضا وقفا مؤقتا للقتال وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن“منتدى (تجمع) عائلات إعادة المخطوفين من غزة طالب بإيضاحات فورية من رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، عن سبب إرجاء زيارة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى قطر لبحث صفقة تبادل جديدة”.

وأضافت أن“المنتدى دعا صناع القرار إلى حلحلة الجمود الذي يعتري المفاوضات”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إمكانية استئناف المفاوضات، ولكنها لم تستأنف بعد.

ومساء الأربعاء، ذكرت القناة“13” العبرية أن نتنياهو رفض توجه مسؤولين إسرائيليين إلى قطر؛ إذ يفضل بعض المسؤولين الاستماع أولا إلى عرض من حماس بشأن تبادل الأسرى.

وتقول حماس إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين في غزة مع جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهم أكثر من 7800.

وأسرت حماس في السابع من أكتوبر قرابة 239 إسرائيليا، وبادلت العشرات منهم بأسرى فلسطينيين خلال الهدنة الإنسانية.

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