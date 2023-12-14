جودة البيئة تختتم مشاركتها في مؤتمر المناخ بدبي

MENAFN - Palestine News Network ) دبي/PNN- اختتمت دولة فلسطين ممثلة في سلطة جودة البيئة مشاركتها في مؤتمر الأطراف 28 لتغير المناخ في دبي.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن برنامج فعالياتها في الجناح الفلسطيني تناول حالة البيئة الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات وتدمير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت، إلى أن رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي أطلقت مبادرة "فلسطين خضراء" بالتعاون مع وزير البيئة الأردني معاذ الردايدة، ووكيل وزارة البيئة المصرية شريف عبد الرحمن، وممثل هيئة البيئة العمانية خالد البلوشي، وعدد من ممثلي المنظمات البيئية والأهلية.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي لتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، بما يعزز التنمية المستدامة وصمود الأهالي.

كما شملت عروض سلطة جودة البيئة، تقارير حول التكيف مع التغير المناخي، والمساهمات الفلسطينية في ذلك، وواقع البيئة في قطاع غزة.

ومن جانبه، بين رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم معاناة أبناء في شعبنا في قطاع غزة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي كل خطوط الكهرباء، ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

كما عرضت منظمة "أوكسفام" تدخلاتها في القطاع الخاص بالأرض الفلسطينية، وعرضا آخر حول تغير المناخ والزراعة والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات التي يقدمها الشباب والتي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وقدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بمشاركة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، عروضا حول منصة الاستثمار الأخضر والحوافز والمجتمعات الصناعية، بالإضافة إلى عرض حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الصناعة والابتكار والبنية التحتية كالقرية المستدامة للصناعات الجلدية والأحذية في الخليل.

كما قدم صندوق الاستثمار الفلسطيني عرضا حول معالجة النفايات الصلبة في فلسطين على نطاق واسع، ومبادرة المدن المستدامة والطاقة المتجددة والإمكانات المستقبلية، ومشروع إنشاء نظم متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى منتجات قيّمة تعزز الاقتصاد الأخضر الدائري.

أما وزارة الزراعة فدعت في عرض لها إلى دعم القطاع الزراعي، لأنه سيعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على أبناء شعبنا.

وأشارت سلطة جودة البيئة، إلى أن الجناح الفلسطيني نجح في استقطاب العديد من الشباب المشاركين في المؤتمر من خلال تقديم عروض خاصة بهم، إذ قدم شابان من الباكستان عروضا حول الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة، وأهمية تحسين وضع المزارعين في بلدهم.

وأكدت، أن الجناح الفلسطيني شهد إقبالا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي سلطت الضوء على محاور عمل الجناح، والانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية.