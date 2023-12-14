الخارجية تدعو إلى إدانة تصريحات نتنياهو التي تدعو لبقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN-دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، إلى إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تدعو إلى بقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن بحث نتانياهو عن سلطة مدنية على مقاسه لحكم غزة هي أوهام واستمرار لعقلية الاحتلال.

كما أدانت الوزارة، حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ٦٩ على التوالي، والتي ما زالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في القطاع بما ذلك الإبادة المتواصلة للمستشفيات ومدارس الإيواء ومنازل المواطنين وكامل البنية التحتية من شمال القطاع إلى جنوبه، في حرب أكثر ما يميزها أنها حرب على المدنيين، في ظل تعميق النزوح القسري الجماعي للمواطنين وتنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن مأوى آمن دون جدوى، في دائرة محكمة من الموت إلى الموت سواء بالقصف المتواصل أو بسبب الظروف الطاردة للبشر التي أوجدتها الحرب على قطاع غزة، أو بسبب قسوة البرد والشتاء على النازحين والمتواجدين تحت ركام المنازل والمباني المهدمة بلا كهرباء أو ماء أو غذاء أو دواء أو وقود على سمع العالم وبصره، وسط استمرار الحملات الدعائية الإسرائيلية التضليلية لتبرير استمرار الحرب وكسب المزيد من الوقت لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للسكن، تلك الدعاية التي باتت تشكل مؤخرا الرفض الإسرائيلي العلني لأية ضغوط دولية وأميركية من أجل وقف الحرب أو تجنيب المدنيين ويلاتها.

كما أدانت الوزارة استمرار عدوان الاحتلال على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي، بما يخلّفه من شهداء وجرحى وترويع للمواطنين وتدمير واسع النطاق للبنى التحتية ومنازل المواطنين واعتقالات عشوائية بالجملة لمئات المواطنين الفلسطينيين، ذلك بشكل يترافق مع تصعيد ملحوظ في استباحة قوات الاحتلال لعموم المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، هذا بالإضافة إلى استمرار جرائم هدم المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالاستيلاء على الأراضي والهدم بحج وذراىع واهية، كما حصل في هدم منزل مكون من طابقين في سوسيا في يطا، وكذلك التصعيد في اعتداءات مليشيات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كما حصل مؤخراً في اقتحامهم لبلدة كفل حارس، وحراثتهم لأراضي المواطنين في بلدة أرطاس جنوب بيت لحم، واعتداءاتهم المتواصلة على الأغوار ومسافر يطا وتدمير خزانات للمياه وتحطيم مركبة لأحد المواطنين فيها، واستمرار عربداتهم على الشوارع والطرق الخارجية وترهيبهم للمواطنين.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها وعدوانها على شعبنا وجميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وترى أن نتنياهو وائتلافه يحاولون أيضاً ارتكاب مجزرة سياسية بحق القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا خلف ستار دخان الحرب ودمارها الهائل، من خلال تبني شعارات ومواقف تشيطن الشعب الفلسطيني برمته، بهدف ضرب شرعية حقوقه العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتوظيف حجة الدفاع عن النفس بشكل بشع من الناحية السياسية لتعميق الانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة، وما نتج عنها بما في ذلك الهجوم غير المبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية، في محاولة مفضوحة لترسيم بدائل وخيارات تأخذ طابعاً مدنياً بعيداً عن شريك السلام الفلسطيني لتكريس التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان يحتاجون إلى الإغاثة وبعض البرامج الاقتصادية والحقوق المدنية، وليس كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير المصير، بما يجحف في نهاية المطاف بحل الدولتين ووحدة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وحذرت الوزارة من مغبة الانجرار خلف هذه المجزرة السياسية التي يحاول نتنياهو بناءها وتسويقها كنتيجة لحربه المدمرة على الشعب الفلسطيني.