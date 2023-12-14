الكنيست يصادق على ميزانية الدولة للعام الحالي: ارتفاع كبير بالعجز المالي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة للعام 2023 بعدما تم تعديلها بسبب الحرب على غزة.

وتشير معطيات وزارة المالية الإسرائيلية إلى ارتفاع العجز المالي في ميزانية الدولة، بنسبة 6% وأن يبلغ 111 مليار شيكل، في أعقاب الحرب على غزة، فيما كان سقف العجز قبل الحرب 43.7 مليار شيكل.

ويعني ارتفاع مبلغ العجز المالي إجراء تقليصات بمبلغ 67 مليار شيكل من أجل العودة إلى مستوى العجز المالي الذي ينص عليه القانون.

وتسبب بهذا العجز تراجع مدخول خزينة الدولة من الضرائب في أعقاب تباطؤ النشاط في المرافق الاقتصادية وارتفاع الإنفاق في أعقاب الحرب.

ويخطط الخبراء في وزارة المالية لخطوات من أجل تقليص إنفاق الحكومة، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس. وبين هذه الخطوات التوصية بإغلاق ست وزارات في بداية العام المقبل.

وتبحث الوزارة في إلغاء نقاط الاستحقاق لذوي الأطفال من الولادة وحتى ثلاث سنوات، التي تخفف من نسبة ضريبة الدخل على الرواتب، وهي خطة كان ينبغي إخراجها إلى حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست قد صادقت، أول من أمس، على ميزانية الدولة المعدلة للعام الحالي، تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، التي جرت فيها مداولات حول الموضوع، أمس، ويتوقع أن تعود إلى الاجتماع اليوم من أجل المصادقة على الميزانية.

واستغلت الحكومة المتطرفة الحالية تعديل ميزانية الدولة من أجل ضخ ميزانيات كبيرة لوزارة الاستيطان والجهاز الإعلامي في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

والبند الأساسي الذي جرى التداول حوله في لجنة المالية في سياق المداولات حول الميزانية المعدلة تعلق بالأمن في الضفة الغربية، وهو بند وضعه وزير المالية والوزير المسؤول عن المستوطنين في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

ويدعي قادة المستوطنين أن "ميزانية أمن المستوطنات" ضرورية من أجل حماية المستوطنات. وطالب أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة تفسير سبب تحويل هذه الميزانية على حساب ميزانيات وزارات مختلفة وليس من ميزانية وزارة الأمن.