الأمراض الفتاكة في غزة.. هل تتحول إلى أوبئة؟

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواجه سكان قطاع غزة المحاصرون، الذين نجوا حتى الآن من القصف والنيران الإسرائيلية، قاتلًا صامتًا غير مرئي يطاردهم الآن "المرض".

فقد قال عشرة من الأطباء وعمال الإغاثة إن نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى أدى إلى وقوع مئات الآلاف في براثن الإصابة بصدمات، ولم يعد هناك مفر من انتشار الأوبئة في القطاع مع انهيار النظام الصحي.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء "بدأت العاصفة الكاملة للمرض. والآن صار السؤال القائم هو إلى أيّ مدى سيزداد الأمر سوءًا".

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة من الـ29 من نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر، قفزت أعداد حالات الإصابة بالإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة 66% لتصل إلى 59895 حالة، وزادت 55% بين بقية الفئات من السكان في الفترة ذاتها.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن الأرقام غير مكتملة حتمًا نظرًا لانهيار جميع الأنظمة والخدمات في غزة بسبب الحرب.

وقال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة أحمد الفرا، إن القسم مكتظ بالأطفال المصابين بالجفاف الحاد الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات، فيما تفاقم عدد حالات الإصابة بالإسهال الحاد إلى أربعة أمثال العدد المعتاد.

وأضاف أنه علِم بوجود 15 إلى 30 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي إيه في خان يونس خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن "فترة حضانة الفيروس تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر، لذلك بعد شهر ستكون هناك قفزة في عدد حالات التهاب الكبد الوبائي إيه".

وفي الوقت نفسه تم إغلاق 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، مع بقاء 11 تعمل بشكل جزئي وأربعة تعمل بشكل طفيف، وفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية حتى العاشر من ديسمبر.

وقالت ماري أور بيريوت منسقة الطوارئ الطبية لعمليات منظمة أطباء بلا حدود في غزة إن المنظمة الطبية الخيرية غادرت مركزًا للصحة في خان يونس قبل عشرة أيام لأن المنطقة كانت ضمن أوامر الإخلاء الإسرائيلية، إذ كانت تتولى علاج حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال والأمراض الجلدية.

"ممارسة الطب تتعرَّض لهجوم"

حذَّر باحثون أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في تقرير صدر في السادس من نوفمبر، بعد مرور شهر على هجوم حماس على إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة، من مدى تفاقم الآثار الصحية غير المباشرة للصراع مع مرور الوقت.

وقالوا إنه بعد مرور شهرين على الحرب، سيتزايد عبء سوء تغذية الرضع بسبب عدم التغذية والرعاية، كما سيزداد سوء تغذية الأمهات.

وأوضحوا أنه "مع مرور الوقت، تتزايد فرص إدخال مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة. ومن بين عوامل الخطر الاكتظاظ وعدم كفاية" المياه والصرف الصحي.

ويقول عمال إغاثة إن ما توقعه الخبراء في لندن هو تمامًا ما يحدث الآن. وقال ثلاثة خبراء إن أمراضًا مثل الزحار والإسهال المائي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى وفاة عدد من الأطفال يماثل ما قتلته عمليات القصف الإسرائيلية حتى الآن.

وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا: "يكتظ الكثير من الملاجئ بأولئك الذين يبحثون عن الأمان، حيث تتحمل أربعة أو خمسة أمثال سعتها... معظم الملاجئ غير مجهزة بمراحيض أو أماكن للاستحمام أو مياه نظيفة".

وأضافت أنه منذ بدء الحرب، قُتل 135 من موظفي الأونروا ونزح 70 في المئة من الموظفين من منازلهم، وهذان سببان وراء تشغيل الأونروا الآن تسعًا فقط من أصل 28 عيادة صحية للخدمات الأولية كانت لديها قبل الحرب.

وذكرت تلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة في بيان في السابع من ديسمبر أنه تم في المجمل تسجيل ما لا يقل عن 364 هجومًا على خدمات الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر.

بيئة للأوبئة

وقال الدكتور بول شبيغل مدير مركز الصحة الإنسانية في كلية جون هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الموجود في القاهرة، ويعمل ضمن فريق استجابة الأمم المتحدة، إن تفشي الإسهال يمكن أن يحدث في وقت قريب جدًّا مثل الغد ما لم يتم السماح للعديد من شاحنات المساعدات بالدخول وتوفير مياه نظيفة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعتزم بدء توثيق معدلات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في قطاع غزة قريبًا من خلال قياس محيط الذراع من أعلى المنتصف والمعروف باختبار إم.يو.إيه.سي.

غير صالح للاستهلاك الآدمي

يقول عاملون في مجال الإغاثة إن المستشفيات والمراكز الصحية بحاجة لتكون قادرة على معالجة هذا العدد الكبير من الناس من تلك الأمراض لتجنب تفشي أوبئة بدلًا من معالجة جروح القصف والدمار فقط وهي الحالات التي تفوق طاقتهم بالفعل.

وأضافوا أن مياه الشرب والاستحمام يجب أن تكون متاحة بمستويات الحد الأدنى وفقًا لمعايير أوضاع الطوارئ الإنسانية، كما يجب أن تدخل إلى قطاع غزة كميات أكبر بكثير من الأغذية والأدوية وتقديم ممرات آمنة لقوافل المساعدات الإنسانية لإيصالها.

من إحدى خيام النزوح



وخلال هدنة في الحرب، دخل نحو مئتي شاحنة مساعدات يوميًّا للقطاع، لكن العدد تناقص منذ ذلك الحين لمئة ويَمنع القتالُ العنيف الدائر أيَّ توزيع للمساعدات بما يتخطى رفح.

وقال أطباء في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح يوم الثلاثاء، إنهم يتعاملون مع عدد يفوق طاقتهم من مئات المرضى المحتاجين لعلاج من التهابات وأمراض معدية بسبب الأوضاع المتردية في الملاجئ المكتظة.

ويقول الدكتور جمال الهمص: "ستكون هناك بؤر تفشٍّ لكل الأمراض المعدية في رفح".

وقال الفرا رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر في خان يونس إن الأعمال القتالية الجارية جعلت من المستحيل للعديد من الأسر إحضار أطفالهم المرضى لتلقي رعاية طبية في وقت مناسب، وهي رعاية على أي حال لا يسعه تقديمها بشكل مناسب بسبب نقص الأدوية.

ويقول أطباء وعاملون في مجال الإغاثة إن الرضع يعانون الجوع أيضًا في ظل غياب المياه النظيفة لخلط ألبان الرضع بها. وحتى الميسورون نسبيًّا من سكان قطاع غزة من العاملين لصالح وكالات دولية أو شركات إعلامية يقولون إن أطفالهم مرضى ومعتلون حاليًّا وليس لديهم ما يكفي من غذاء ومياه.