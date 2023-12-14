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الاحتلال يعتقل ناشطا من بلدة شعفاط

12/14/2023 7:26:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، ناشطا مقدسيا، في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط عبد اللطيف غيث، بعد دهم منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.




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