شركة سويس للصرافة تتبرع بأرباح الشهر الجاري لدعم صمود الأشقاء في فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سويس للصرافة عن تبرعها بأرباح شهر كانون اول الجاري باسم موظفيها لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.
وثمنت شركة سويس للصرافة الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.
وكانت الشركة قد علقت يوم الاثنين الماضي العمل في كافة فروعها البالغ عددها عشرون فرعا والمنتشرة في أنحاء المملكة تضامناً مع الحملة العالمية لوقف العدوان على قطاع غزة.
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