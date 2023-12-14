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شركة سويس للصرافة تتبرع بأرباح الشهر الجاري لدعم صمود الأشقاء في فلسطين

12/14/2023 7:26:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سويس للصرافة عن تبرعها بأرباح شهر كانون اول الجاري باسم موظفيها لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.
وثمنت شركة سويس للصرافة الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.
وكانت الشركة قد علقت يوم الاثنين الماضي العمل في كافة فروعها البالغ عددها عشرون فرعا والمنتشرة في أنحاء المملكة تضامناً مع الحملة العالمية لوقف العدوان على قطاع غزة.




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