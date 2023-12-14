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إصابة 36 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة

12/14/2023 7:26:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن 36 من جنوده أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي -في بيان- إن 648 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

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