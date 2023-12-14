إصابة 36 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة

إصابة 36 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/14/2023 7:26:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري
- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن 36 من جنوده أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي -في بيان- إن 648 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.
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