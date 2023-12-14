الرئيس الروسي: خصصنا نحو تريليون روبل سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الميزانية الفيدرالية في البلاد تتضمن تخصيص تريليون روبل (حوالي 12 مليار دولار) سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة.
وقال بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس: "تخصص الميزانية الفيدرالية الروسية أكثر من تريليون روبل سنويا لتكامل وتنمية المناطق الجديدة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اقتصاد المناطق الجديدة بدأ في التعافي، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".
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