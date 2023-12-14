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الرئيس الروسي: خصصنا نحو تريليون روبل سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة

12/14/2023 7:26:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الميزانية الفيدرالية في البلاد تتضمن تخصيص تريليون روبل (حوالي 12 مليار دولار) سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة.
وقال بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس: "تخصص الميزانية الفيدرالية الروسية أكثر من تريليون روبل سنويا لتكامل وتنمية المناطق الجديدة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اقتصاد المناطق الجديدة بدأ في التعافي، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".




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