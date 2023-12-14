وزير الطاقة يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية، الذي يزور المملكة لعدة أيام.



وأكد الخرابشة، بحضور الأمين العام، المهندسة أماني العزام، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، التي تتسم بكونها نموذجا يُحتذى به في العلاقات العربية - العربية من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



وأشار إلى التواصل المستمر بين قيادتيّ البلدين وكبار المسؤولين فيها، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك الحسين بن طلال وأخوه سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمهما الله، وسار على نهجهما جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ولفت إلى عمق علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، سيما في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، حيث تنامت الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة على الأراضي الأردنية على مدى السنوات الأخيرة من خلال مذكرات التفاهم والمشاريع القائمة بين البلدين.



وتحدث الخرابشة عن توجه الأردن للاستغناء عن الوقود الاحفوري، والتطور الذي يشهده قطاع الطاقة وتحقيقه نقلة نوعية نتيجة للتخطيط السليم والقدرة على استشراف المستقبل ما أثمر عن مجموعة من المؤشرات المهمة في القطاع.



وأكد أن مستقبل الأردن يتضح جلياً كدولة مصدرة للطاقة النظيفة بناء على الموقع المتميز له على الحزام الشمسي بمعدل 310-330 يوما مشمسا سنويا، وارتفاع معدلات الاشعاع الشمسي في مناطق واسعة من جنوب المملكة، ما مكنه من رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء والبالغة 27 بالمئة، وتأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 100 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأردن يوفر سعات تخزينية من مختلف المشتقات النفطية لـ 60 يوما.



وأطلع الخرابشة الوفد على دراسات تطوير قطاع الطاقة ومبادرات الأردن للتحول نحو الطاقة النظيفة، سعيا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وتحقيق مستهدف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن للأعوام 2020-2030، بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية في القطاع إلى 10 بالمئة لمساعدة الأردن في تحقيق خططه في إزالة الكربون.



وأشار إلى أنه تماشيا مع التوجه الحكومي لتعزيز دور الأردن وجعله مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء، وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي الذي يضمن وصولا ممتازا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية، تم إعداد خارطة طريق لبيان الإمكانات الوطنية لصناعة الهيدروجين، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الأردن، وسيجري إطلاقها قريبا، ودراسة مراجعة وإعداد التشريعات الناظمة للهيدروجين، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة و13مذكرة تفاهم مع الشركات المهتمة في انتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات وطنية وعالمية، حيث ينظر للهيدروجين كوقود مستدام في المستقبل وصديق للبيئة.



وأضاف الخرابشة أن الوزارة تعمل على إنشاء وحدة تغييز شاطئية، لإيجاد حلول من شأنها تخفيض تكاليف الطاقة على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على أمن التزود بالطاقة، والسعي لاستخدام هذه الوحدة كبنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي ومصدر لتوليد الكهرباء.



وحول التعاون العربي، أشار الخرابشة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ومشروع خط الغاز العربي المصري.



بدوره، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والإمارات قيادة وحكومة وشعبا.



ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تنفذ برنامج زيارات متخصص للدارسين فيها بهدف التعرف على تجارب الدول العربية، وتبادل الخبرات ومن ضمنها الأردن، مبينا أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على التجربة الأردنية في مجالات عدة منها قطاع الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.



واستمع وزير الطاقة والثروة المعدنية، إلى مداخلات واستفسارات وفد كلية الدفاع حول العديد من المواضيع والقضايا في شأن الطاقة والثروة المعدنية.