المهندسين تطلق دراسة البدائل الوطنية للمياه والطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشهرت نقابة المهندسين أمس الأربعاء، دراسة أعدتها لجنة فنية منبثقة عن مركز الدراسات والأبحاث تضم نخبة من الخبراء حول البدائل الوطنية المتاحة للمياه والطاقة سيتم رفعها للجهات المعنية للاستئناس بها.



وخلصت الدراسة الى أن مفهوم البدائل السيادية لمشاريع المياه والطاقة هي المشاريع والمنشآت والمرافق المقامة على الأراضي الأردنية والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتقوم على إدارتها وتشغيلها وصيانتها خبرات أردنية وليس لأي طرف آخر الحق بالتدخل في أي من مكوناتها أو أجزائها ولا وجود لأي شريك استراتيجي أجنبي فيها.



وخلال حفل إطلاق الدراسة قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن توقف الأردن عن التعامل مع ميناء حيفا بسبب ارتفاع عقود التأمين على البضائع والموانئ الإسرائيلية، وانخفاض ضخ الغاز الإسرائيلي بنسبة 50 بالمئة نتيجة الظروف العسكرية يؤكد ضرورة الاعتماد على الذات والبحث عن مصادر وطنية بديلة للمياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة التي يخطو بها الأردن خطوات متقدمة.



من جهته أكد وزير المياه والري الأسبق المهندس حازم الناصر، أن قضية المياه هي مسؤولية مجتمعية متكاملة وهي وواجب وطني علينا جميعا الاهتمام به، مشيرا الى أن وقف توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه يقابله واجب وطني لإثبات أن الأردن لن يعطش، وأن هناك موارد وطنية ذات سيادة اردنية قادرة على توفير المياه للمواطنين.



وأكد أن الجهد الوطني يتمثل بمنع هدر المياه وترشيد الاستهلاك ومنع الاعتداء على الشبكات.



وأشار إلى ضرورة التوجه الى المياه الجوفية العميقة كونها أٌل كلفة من التنقية والضخ، مبينا أن الأردن يحتاج اليوم إلى مجلس لتنسيق السياسات المتعلقة بالقطاعات المتداخلة كالمياه والطاقة والزراعة والبيئة والصناعات الكبرى، كي تتكامل أدوات المحافظة على التنمية والموارد المتاحة.



ولفت الناصر إلى ضرورة التركيز على ملف التغير المناخي والاستفادة من الصناديق الدولية الخاصة بهذا الملف وعلاقة اللجوء بذلك من خلال الازاحة السكانية والتغير الديمغرافي، إضافة إلى التغيرات بالبحر الميت، وتراجع الهطولات المطرية.



وقال، إن من أهم الحلول الممكنة الاعتماد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الذكية في المياه وادارتها وترشيد الاستهلاك والقطاع الزراعي من خلال انشاء مركز متخصص للتكنولوجيا تساهم فيه جهات غير حكومية.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية للمياه والطاقة في النقابة سمير الشيخ، ضرورة الدمج بين أمن المياه وأمن الطاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مبينا أن أساليب وتعزيز الترابط بين هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد الأردني تتعدد من خلال تلاقي مصالحهما الاستراتيجية وبما يخدم احتياجات كليهما، إضافة إلى تبادل المنفعة وتعظيم الفوائد لتنعكس إيجابا على التنمية.



وأشار إلى أن رؤية اللجنة الفنية للطاقة والمياه في النقابة تقوم على حلول سيادية وطنية دون الاتكاء على طرف ثان، وذلك من خلال انشاء شركة برأس مال وطني دون اللجوء الى شريك استراتيجي.



وأشارت الدراسة الى ان توفير خدمة تمتين شبكة الكهرباء الوطنية والحفاظ على استقرارها سواء من خلال تخزين الطاقة باستخدام البطاريات او من خلال الطاقة الكهرومائية يعود بالفائدة على مشاريع المياه سواء مشروع الناقل الوطني أو غيره حيث سيتم ضمان تقليل كلف الطاقة التي تثقل الحكومة ووزارة المياه وتضمن المضي قدما في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الأنشطة المائية كالتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض استهلاك الطاقة الكلي في مرافق المياه، إضافة الى إدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزياده حصتها الى اكثر من 10 بالمئة من امدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه.



وأكدت ضرورة إعطاء الأولوية في مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع المياه والتوسع بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة لخفض كلف استخراج او معالجة المياه او ايصالها الى أماكن استخدامها من خلال انشاء شركة وطنية مساهمة عامة لمشاركة القطاع الخاص الأردني.



ورأت أن التوجه لربط الحاجات الماسة في الأردن من طاقة ومياه بالبدائل الوطنية يتناغم وينسجم مع التوجه الاستراتيجي الوطني لتعظيم خيار الاعتماد على الذات وتحقيق أمن التزود بالطاقة والمياه بشكل مستدام من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.