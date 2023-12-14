سرايا القدس تقنص جنديا صهيونيا
التاريخ
12/14/2023 7:26:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
وقالت السرايا إنها قصفت الحشود العسكرية للاحتلال في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
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