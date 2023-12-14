الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

MENAFN - Al Wakeel News)

توقع الأمين العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاعه اليوم بمقدار دينار وعشرين قرشا للغرام، في ظل قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن هناك أسبابا جوهرية لتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب محلياً ، أولها اقبال البنوك المركزية على شراء الذهب أكثر من السنوات الماضية، وثانيا الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على مبيعات السلع المعمرة وعلى الاقتصاد الزراعي والبطالة، وثالثا التوترات في المنطقة وتأثيرها.

وأشار ديب إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة يوم أمس أدى لتحرك الأسواق وارتفعت سعر الاونصة من 1977 دولارا لتصل اليوم إلى 2035 دولاراً عالميا .

وبين أن سعر ليرة الذهب شهد ارتفاعا كبيرا اليوم وبمقدار فارق 10 دنانير عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 335 دينارا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا ، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 41.2 للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم