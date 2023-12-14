موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب أحد كبار مراسلي البيت الأبيض في شبكة NBC على منصة x: "تتجمع الآن مجموعة من موظفي إدارة بايدن خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار".

وتضمن المنشور صورة لمجموعة أمام البيت الأبيض، وكان بعضهم يحمل لافتة كتب عليها "الرئيس بايدن، فريقك يطالب بوقف إطلاق النار".

وبدا أيضا أمام المجموعة أن هناك شموعا مرتبة بطريقة تشير إلى "وقف إطلاق النار".