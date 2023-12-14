كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الأراضي في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تنوع الأساليب التهويدية الإسرائيلية في مدينة القدس، يعزز القناعة بأن ما يجري يومياً من اعتداءات تطال الإنسان والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هو نهج استيطاني صهيوني مخطط له مسبقاً.



وأضاف كنعان في بيان اليوم الخميس، إن العقيدة الصهيونية التلمودية المحرفة ترتكز على "الابرتهايد" وسلب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحرمانه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.



وأشار إلى أن القطار الهوائي (التلفريك) الذي تسارع إسرائيل بتنفيذه، يهدف الى ربط الشطرين الغربي والشرقي لمدينة القدس المحتلة والذي تهدف من ورائه للتسهيل على المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يهدد الهوية التاريخية الحضارية لمدينة القدس بما في ذلك المعالم والآثار التاريخية العربية الأصيلة في بلدة سلوان التي يمكن وصفها بالحامية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.



ولفت إلى أن سلطة الاحتلال ومحاكمها العنصرية أخطرت أخيرا 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان بهجر منازلها خلال شهرين لبناء قاعدة للقطار الهوائي، حيث تُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة من العقارات والأراضي الفلسطينية لهذه الغاية تقدر بحوالي 8725 مترا مربعا.



وأكد أن مشروع القطار هو واحد من عدة مشاريع استيطانية خطيرة تهدد عروبة وتاريخ مدينة القدس المحتلة، منها مشروع (كيدم يروشلايم) الذي يهدف الى توسيع منطقة حائط البراق، ومشروع (شارانسكي) لانشاء وتوسيع ساحة صلاة تلمودية عند حائط البراق، ومشاريع بناء الكنس اليهودية، ومركز التراث القومي اليهودي المزعوم والجسور المعلقة وغيرها، وجميعها تأتي في سياق تغيير إسرائيل للوضع التاريخي القائم لهوية المدينة العربية، ومعارضة صريحة لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات منظمة "اليونسكو" التي تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144دونما ملك خالص للمسلمين ولا علاقة لليهود به.



وبين كنعان أن الصمت الدولي وفشل مجلس الأمن بإصدار قرار يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، شجع إسرائيل على ممارسة حملة تهويد شاملة لكل المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأردن قيادة هاشمية وشعبا سيبقى السند القريب والشقيق لأهلنا في فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

