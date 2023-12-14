المؤتمر الصحفي للمبادرة العربية المسيحية

انطلقت المُبادرة العربية المسيحية – عروبة، من عمان في الجمعية الأرثوذكسيّة وذلكَ خلالَ مؤتمرٍ صحفي حضرتهُ وكالاتِ أنباءٍ محليّةٍ وعربية وعدداً من الشخصيات ورؤساء الجمعيات الوطنية.

ويأتي إطلاق هذه المُبادرة بهدف تأكيد الوجود العربي المسيحي وتثبيت التاريخ العربي النضالي المسيحي الأصيل في هذه الأرض المُقدسة، بمواجهةِ الأطماع الصهيونيّةِ وأتباعها، وللتصدّي لخُرافةِ المسيحيّين المُتصهينين القادمة من الغرب.

وفي البيان الصادر عن المبادرة طالبَ المؤتمرون بضرورةِ السرعة لوقفِ الوحشيةِ البربرية التي يشنُّها الكيان الصهيوني على غزّة.

وكما أكّد المؤتمرون مُساندتهم التّامة لقرار مجلس الكنائس في الأردن بإلغاء جميع الفعاليّات والأنشطة ومظاهر العيد والاكتفاء بالصّلوات احترامًا وإجلالًا لدماءِ الشّهداء وإبادة النساء والأطفال الأبرياء في غزّة وعموم فلسطين التاريخية.

كما وطالبوا الحكومة بإلغاءِ جميعِ الاتفاقيّات مع الكيان الصّهيونيّ والوقفِ الفوريّ للعدوان الصّهيونيْ والإبادةِ الجماعيّة وفتح المعابر ورفع الحصار لتزويدِ غزّة باحتياجاتها من ماءٍ وغذاء ووقودٍ ودواء وكوادرَ وأجهزةٍ طبّية.

يُشار إلى أن القائمين على المبادرة هُم مجموعة من النُشطاء الأردنيين، بادروا بالتحرك من أجل تأكيد الوجود العربي المسيحي في المنطقة وتثبيت التاريخ العربي النضالي المسيحي الأصيل على هذه الأرض، بمواجهة الأطماع الصهيونية وأتباعها، وللتصدّي لخُرافة المسيحيين المُتصهينين القادمة من الغرب.

ويُمثّل هذا المؤتمر الصحفي الخطوة الأولى في بدء عمل المبادرة التي تسعى إلى رفع الصوت العربي المسيح ونشرِ الوعي حول بطلان سردية المسيحية المتصهينة محلياً وعالمياً.



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