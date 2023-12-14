المؤتمر الصحفي للمبادرة العربية المسيحية

(MENAFN
- Amman Net)
انطلقت المُبادرة العربية المسيحية – عروبة، من عمان في الجمعية الأرثوذكسيّة وذلكَ خلالَ مؤتمرٍ صحفي حضرتهُ وكالاتِ أنباءٍ محليّةٍ وعربية وعدداً من الشخصيات ورؤساء الجمعيات الوطنية.
ويأتي إطلاق هذه المُبادرة بهدف تأكيد الوجود العربي المسيحي وتثبيت التاريخ العربي النضالي المسيحي الأصيل في هذه الأرض المُقدسة، بمواجهةِ الأطماع الصهيونيّةِ وأتباعها، وللتصدّي لخُرافةِ المسيحيّين المُتصهينين القادمة من الغرب.
وفي البيان الصادر عن المبادرة طالبَ المؤتمرون بضرورةِ السرعة لوقفِ الوحشيةِ البربرية التي يشنُّها الكيان الصهيوني على غزّة.
وكما أكّد المؤتمرون مُساندتهم التّامة لقرار مجلس الكنائس في الأردن بإلغاء جميع الفعاليّات والأنشطة ومظاهر العيد والاكتفاء بالصّلوات احترامًا وإجلالًا لدماءِ الشّهداء وإبادة النساء والأطفال الأبرياء في غزّة وعموم فلسطين التاريخية.
كما وطالبوا الحكومة بإلغاءِ جميعِ الاتفاقيّات مع الكيان الصّهيونيّ والوقفِ الفوريّ للعدوان الصّهيونيْ والإبادةِ الجماعيّة وفتح المعابر ورفع الحصار لتزويدِ غزّة باحتياجاتها من ماءٍ وغذاء ووقودٍ ودواء وكوادرَ وأجهزةٍ طبّية.
يُشار إلى أن القائمين على المبادرة هُم مجموعة من النُشطاء الأردنيين، بادروا بالتحرك من أجل تأكيد الوجود العربي المسيحي في المنطقة وتثبيت التاريخ العربي النضالي المسيحي الأصيل على هذه الأرض، بمواجهة الأطماع الصهيونية وأتباعها، وللتصدّي لخُرافة المسيحيين المُتصهينين القادمة من الغرب.
ويُمثّل هذا المؤتمر الصحفي الخطوة الأولى في بدء عمل المبادرة التي تسعى إلى رفع الصوت العربي المسيح ونشرِ الوعي حول بطلان سردية المسيحية المتصهينة محلياً وعالمياً.
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