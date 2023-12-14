إصابة شاب برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية واعتقال آخر

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال في الرقبة، واعتُقل آخر، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ودارت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال في رقبته، كما أصيب العشرات بحالات اختناق إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل واعتقلت شابا.