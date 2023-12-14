إصابة شاب برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية واعتقال آخر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال في الرقبة، واعتُقل آخر، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ودارت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال في رقبته، كما أصيب العشرات بحالات اختناق إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل واعتقلت شابا.
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