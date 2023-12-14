“تركت العمل لأجل فلسطين”.. استقالة سياسية بريطانية من حزب العمال تضامنا مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- استقالت زوي غودمان، عضو حزب العمال البريطاني وعضو مجلس بريستول، أمس الثلاثاء، ردًّا على الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة، خلال تقديمها خطابًا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار.

وفي خطابها أمام المجلس علقت زوي غودمان، على سبب استقالتها قائلة:“لسوء الحظ، ونتيجة لكيفية تعامل حزب العمال وبعض أعضاء مجموعة العمل المحلية مع الإبادة الجماعية في غزة وردنا عليها، فإنني سأستقيل من حزب العمال اليوم”، وأنهت خطابها مرددة:“فلسطين حرة، أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وبعد الانتهاء من جلسة المجلس، تم عرض العلم الفلسطيني أمام قاعة مدينة بريستول، للضغط على المجلس من أجل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وتضامن عدد من أعضاء الحزب مع زوي غودمان، ودعمها لوقف إطلاق النار، كما ساهم أعضاء من الحزب في تقديم عريضة للنواب الأربعة عن المنطقة، تدعو إلى وقف إطلاق النار.



وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أكدت في وقت سابق، استقالة العديد من أعضاء حزب العمال، بسبب عدم رغبة القيادة في إظهار أي درجة من درجات التعاطف الإنساني مع حياة الفلسطينيين وما يتعرضون له من إبادة جماعية في غزة.

كما أن زعيم الحزب كير ستارمر أثار موجة من الغضب عندما صرح في مقابلة مع قناة (إل بي سي) في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن لإسرائيل“الحق” في حجب المياه والكهرباء عن الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر





