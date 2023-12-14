تقرير: نتنياهو يحاول إعادة جدعون ساعر إلى الليكود

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعين على الأقل مع كبار مستشاري حزب الليكود لمناقشة محاولة إبعاد وزير "الوحدة الوطنية" جدعون ساعر عن رئيس الحزب بيني غانتس.

وحسب صحيفة "هآرتس" عقدت الاجتماعات على الرغم من إصرار نتنياهو على أن يظل تركيزه على المسائل الدفاعية، في حين انتقد أي أثر للمناورات السياسية باعتبارها غير لائقة نظرا لحالة الطوارئ الوطنية.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير العدل ياريف ليفين، وديفيد أمسالم وهو وزير صغير في وزارة العدل، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ومستشارين آخرين.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ"هآرتس" إن نتنياهو ورفاقه كانوا سعداء بالخطاب المتشدد الذي أطلقه ساعر، الوزير السابق في حزب الليكود، في الأسابيع الأخيرة ويريدون استيعابه مرة أخرى في معسكرهم، بعد أن كان طرد من حزب "الليكود" بعد تحدي نتنياهو على زعامة الحزب قبل عدة سنوات.

وقال ساعر للقناة 13 الأسبوع الماضي إن حزب الوحدة الوطنية "يجب ألا ينسحب من حكومة الحرب خلال الحرب"، وفسر الليكود ذلك على أنه ينوي البقاء جزءا من الحكومة لبعض الوقت، وفقا للتقرير.

ويعتقد المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" أن ساعر لن يوافق على محاولة إسقاط الحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يردع الآخرين ويبقي الحكومة على قيد الحياة.