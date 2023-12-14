بوتين: الدين العام الخارجي لروسيا انخفض بنحو الثلث في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في 2023، ولفت إلى أن الدين العام الخارجي لروسيا انخفض هذا العام إلى 32 مليار دولار، ما يدل على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وقال الرئيس الروسي، في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إن "الدين العام الخارجي آخذ في التراجع ما يدل على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي في البلاد. وقد انخفض الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار".
ويعني ذلك أن الدين العام الخارجي قد تراجع بنسبة 30.43% (14 مليار دولار) خلال العام الجاري 2023.
كذلك أشار إلى أن الناتج الإجمالي للبلاد كنتيجة لهذا العام سيسجل نموا بنسبة 3.5%، ويشير ذلك إلى أن روسيا نجحت في تعويض التراجع الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي 2022.
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