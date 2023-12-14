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نيكي الياباني يتراجع على أثر قرار المركزي الأميركي

12/14/2023 6:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام الخميس، مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة الفدرالي الأميركي إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.


وأدى قرار المركزي الأمريكي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.


وأغلق المؤشر نيكي متراجعًا 0.73% عند 32686.25 نقطة بعد ارتفاعه بما وصل إلى 0.6% في وقت سابق من الجلسة، فتح المؤشر على ارتفاع مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت.


وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير كانون الثاني 2022 بعد أن أعلن المركزي الأمريكي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.


وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس آب الليلة الماضية.

CNBC

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