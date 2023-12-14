صدم عامل توصيل فقتله.. محاكمة نجل رئيس الصومال في تركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد وزير العدل التركي يلماز تونغ اليوم الخميس، أنه ينتظر عودة نجل رئيس الصومال إلى تركيا، لمحاكمته بعد حادث سيارة أسفر عن وفاة، بينما كان يستخدم سيارة دبلوماسية.

وكان محمد حسن شيخ محمود يقود سيارة للقنصلية الصومالية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما صدم عامل توصيل على دراجة نارية في إسطنبول، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وغادر البلاد في 2 ديسمبر (كانون الأول) بعد استجوابه لدى الشرطة.

وقال تونغ لصحافيين في أنقرة إنه تناول الواقعة مع نظيره الصومالي، وأن سلطات الصومال تتعامل مع الأمر "بنوايا حسنة".

وأضاف "عقدنا اجتماعات مع السلطات القضائية الصومالية. وفي الأيام المقبلة، سيأتي المتهم إلى تركيا وستبدأ المحاكمة".

وقال مسؤول تركي هذا الأسبوع إن أنقرة، التي تربطها علاقات جيدة بالصومال، طلبت معلومات من السلطات الصومالية عن هذه القضية واستخدام سيارة دبلوماسية.