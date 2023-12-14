صدم عامل توصيل فقتله.. محاكمة نجل رئيس الصومال في تركيا

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- Khaberni) خبرني - أكد وزير العدل التركي يلماز تونغ اليوم الخميس، أنه ينتظر عودة نجل رئيس الصومال إلى تركيا، لمحاكمته بعد حادث سيارة أسفر عن وفاة، بينما كان يستخدم سيارة دبلوماسية.
وكان محمد حسن شيخ محمود يقود سيارة للقنصلية الصومالية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما صدم عامل توصيل على دراجة نارية في إسطنبول، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وغادر البلاد في 2 ديسمبر (كانون الأول) بعد استجوابه لدى الشرطة.
وقال تونغ لصحافيين في أنقرة إنه تناول الواقعة مع نظيره الصومالي، وأن سلطات الصومال تتعامل مع الأمر "بنوايا حسنة".
وأضاف "عقدنا اجتماعات مع السلطات القضائية الصومالية. وفي الأيام المقبلة، سيأتي المتهم إلى تركيا وستبدأ المحاكمة".
وقال مسؤول تركي هذا الأسبوع إن أنقرة، التي تربطها علاقات جيدة بالصومال، طلبت معلومات من السلطات الصومالية عن هذه القضية واستخدام سيارة دبلوماسية.
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