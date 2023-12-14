رغم التأهل الأوروبي.. مبابي ينفجر في وجه إنريكي

انفجر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في وجه لويس إنريكي مدرب الفريق، رغم التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند 1/1.

وبحسب شبكة "RMC" سبورت، فإن مبابي لم يكن راضياً عن سيناريو تأهل باريس بعد ضياع المركز الأول، وأضافت أن كيليان بدا معترضاً على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل 1/2 في المباراة الأخرى.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن قرار إنريكي لم يعجب مبابي، الذي أراد أكثر الاندفاع هجومياً لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة، ونشرت مقطع فيديو لمبابي وهو يتحدث مع إنريكي، وتبدو على اللاعب الفرنسي علامات الانزعاج والغضب وعدم الرضا.

وتأهل البي أس جي وصيفاً عن المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقاً بفارق المواجهات عن ميلان، بينما تذيل نيوكاسل الترتيب برصيد 5 نقاط، واحتفظ دورتموند بالصدارة برصيد 11 نقطة.

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