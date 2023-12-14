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الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

12/14/2023 5:46:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام غريمه مانشستر يونايتد، بالجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، ويهدف الريدز لتحقيق الفوز ومن ثم الحفاظ على صدارة ترتيب جدول البريميرليغ، حيث يمتلك الليفر 37 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة، ودائماً ما تكون مباريات الغريمين، هامة ومرتقبة ومليئة بالأحداث.

ونجح ليفربول في الفوز بآخر مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بنتيجة 1/2، بينما خسر مانشستر يونايتد على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.

ولم يعرف مانشستر يونايتد طعم الفوز في أنفيلد منذ عام 2016، وشهدت زيارته الأخيرة للملعب خسارة ثقيلة بسباعية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تلعب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل 17 ديسمبر 2023، حيث تنطلق في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD 1، المالك الحصري لحقوق بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

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