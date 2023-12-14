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يحدث لأول مرة.. المركز الثالث أوروبياً يكتب حدثاً تاريخياً لميلان

12/14/2023 5:46:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد نادي ميلان، المركز الثالث بالمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 1/2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات.

وفشل ميلان في التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، وانتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإنه للمرة الأولى في التاريخ يهبط ميلان من دوري الأبطال للعب بالدوري الأوروبي، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بالتشامبيونزليغ.

وفي شأن متصل بميلان، أكدت "أوبتا" إن الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، بات ثالث أكثر لاعب من أمريكا الوسطى والشمالية يتمكن من التسجيل ببطولة دوري الأبطال، بعدما وصل إلى هدفه الثامن أمام نيوكاسل.

ويأتي قبل بوليسيتش، كلن من المكسيكي خافيير تشيشاريتو بـ 14 هدفاً، ثم داويت يورك من ترينيداد وتوباغو برصيد 11 هدفاً.


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