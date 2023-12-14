الضربة الثانية.. مفاجأة غير سارة من مبابي لريال مدريد

فجر برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، مفاجأة كبيرة، بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وكان مبابي سبق ورفض في بداية الموسم الجاري مناقشة فكرة التجديد مع باريس، وتفعيل البند الموجود في عقده بالتمديد لمدة موسم إضافي، إلا إنه أقدم على خطوة مفاجئة، قد تشكل صدمة جديدة لريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الصدمة الأولى التي يعود توقيتها إلى صيف 2022، عندما كان قريباً من الانتقال إلى صفوف الميرنغي في صفقة انتقال حر، إلا إنه فاجئ الجميع في النهاية وجدد عقد مع فريقه الفرنسي.

وأكد "التشيرينغيتو"، أن هذه المفاجأة من شأنها أن تفسد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد للمرة الثانية، بعدما منح الميرنغي فرصة جديدة للاعب، للانتقال إلى صفوفه يناير المقبل، أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار البرنامج، إلى أن مبابي يستعد لسماع عرض التجديد المقدم من ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، وتشير تلك الخطوة إلى أن مبابي لم يحسم موقفه بالانتقال إلى ريال مدريد بعد، كما تردد طوال الفترات الماضية.

ومن الممكن أن يستمر مبابي مع باريس إذا أبدى إعجابه بالعرض المالي المقدم من العملاق الباريسي، ليصبح الأمر بمثابة صدمة جديدة لمسؤولي ريال مدريد وجماهيره من قبل اللاعب الشاب.

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