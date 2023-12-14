بعد أول أهدافه.. نجم باريس الصاعد يتفوق على بنزيما ومبابي (فيديو)

عاش وارن زاير إيمري نجم باريس سان جيرمان الواعد، ليلة تاريخية في مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل إيمري هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، ليمنح فريقه التعادل بنتيجة 1/1 في الدقيقة 56، بعد تقدم بوروسيا دورتموند بهدف كريم أديمي في الدقيقة 51.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن زاير إيمري بات أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على كريم بنزيما وكيليان مبابي.

وأشارت شبكة "أوبتا" إلى أن زاير إيمري هز شباك بوروسيا دورتموند بعمر 17 عامًا و280 يوماً، ويليه بنزيما بتسجيل هدف مع أولمبيك ليون في 2005 بعمر 17 عامًا و352 يوماً، أما مبابي سجل هدفاً مع فريقه السابق موناكو عام 2017 في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عامًا و63 يومًا.





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