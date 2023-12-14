تلقى أكثر من مليوني سؤال.. بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي بعد قليل

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قليل مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام 2023، حيث سيحصل المواطنون الروس على فرصة للاتصال هاتفيا وطرح أسئلتهم على الرئيس، جنبا الى جنب مع الصحفيين، الذين اصطفوا في درجات حرارة متجمدة قبل ساعات من وصول بوتين.

وقال موقع قناة روسيا اليوم إن

فلاديمير بوتين سيلخص نتائج عام 2023 في شكل خط مستقيم، مصحوبًا بمؤتمر صحفي كبير، مؤكدا أن الرئيس بوتين تلقى

أكثر من مليوني سؤال من مواطنيه.

وكما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس ديمتري بيسكوف سابقًا، فإن من بين الموضوعات الرئيسية التي تهم المواطنين الوضع الدولي، والعملية العسكرية الخاصة، فضلاً عن المجال الاجتماعي والقضايا الصحية.



وقال بوتين، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من 24 عاما، الأسبوع الماضي إنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في مارس المقبل.

ولم يعقد بوتين العام الماضي مؤتمره الصحفي لنهاية العام مع المواطنين الروس عبر الاتصالات الهاتفية كالمعتاد، أو جلسته التقليدية مع الصحفيين، بسبب القتال في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل خطابه السنوي عن حالة الأمة حتى فبراير من هذا العام. وكان آخر مؤتمر صحفي له من هذا النوع عام 2021 وسط تحذيرات أمريكية من أن روسيا على وشك إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقد حد بوتين بشكل كبير من تفاعله مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ بدء القتال في أوكرانيا، لكن الدعوة وجهت لصحفيين دوليين هذا العام.

ويستهدف مؤتمر بوتين في المقام الأول الجمهور المحلي، وسيكون بمثابة فرصة له لحل مشاكل المواطنين الروس شخصيا وتعزيز قبضته على السلطة قبل انتخابات 17 مارس.

وجاء في تقرير إخباري للتلفزيون الحكومي على قناة "روسيا 1′′ إنه "بالنسبة لغالبية الناس، هذا هو أملهم الوحيد وإمكانية حل المشاكل الأكثر أهمية".

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه حتى يوم الأربعاء، تم طرح حوالي مليوني سؤال لبوتين قبل البث.

في عام 2021 تواصل بوتين مع مواطن سأل عن جودة المياه في مدينة بيسكوف غربي روسيا، وأكد له شخصيا أنه سيأمر الحكومة والمسؤولين المحليين بإصلاح المشكلة.





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