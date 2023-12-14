«كشافة الإمارات» تنتهي من الأعمال الإنشائية للمخيم الكشفي العربي الـ33

أعلنت جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في لجنة التخطيط والدعم اللوجستي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتنفيذية للمخيم الكشفي العربي الـ33، الذي يعقد في الفترة من 15 حتى 25 ديسمبر الجاري في محمية المرموم الصحراوية في دبي، تحت شعار "الكشفية نهج الاستدامة".

ويعد المخيم الحدث الأضخم في تاريخ المخيمات الكشفية العربية، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه الجمعية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي.

وقال محمد الرضا مساعد قائد عام المخيم، إن الفرق الميدانية عملت وفقًا لخطة أولويات تجهيز المخيم وعملية التشييد المقررة، والتي استغرق التخطيط لها حوالي ستة أشهر ، لافتا إلى أن اللجنة حرصت على استخدام مصادر طاقة متوفرة بشكل مستدام داخل المخيم، مثل استخدام تقنيات موفرة للطاقة في الإنارة المركزية واستخدام فلاتر لتحلية المياه.

وأضاف أنه تم العمل على تجهيز أرض المخيم لمواكبة متطلبات البناء والاستدامة البيئية، وتم الاستعانة بكوادر كشفية هندسية لوضع القواعد الأساسية للعمل والتأكد من التوافق مع أكواد البناء المحددة من قبل بلدية دبي ومتطلبات المحمية المحيطة بالمخيم، وتم التركيز على تقليل الأثر البيئي داخل المحمية وإدارة المخلفات وإعادة تدويرها بالتعاون مع بلدية دبي وشركات متخصصة في تطوير البلاستيك والأوراق.

وأشار إلى أن التصميم العام للمخيم يهدف إلى التناغم مع جماليات محمية المرموم، حيث تم توفير خيام بألوان تتناسب مع الطبيعة المحيطة، وتم التركيز على استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في الإنارة وتشغيل بعض الأجهزة، بالتعاون مع بلدية دبي والشركة المشاركة في إدارة البيئة والزراعة.

وذكر أن لجنة التخطيط والدعم اللوجستي تعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والدفاع المدني في دبي وشرطة دبي وإسعاف دبي، إضافة إلى العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى بناء مخيم كشفي يلبي المعايير العالمية والمحلية.

وقال الرضا سيتم تطبيق مجموعة واسعة من المبادئ البيئية في المخيم، بدءًا من استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وستتم معالجة إدارة المخلفات وإعادة تدويرها بشكل فعال، وستتبع ممارسات البناء الخضراء والمواد المستدامة للحد من الأثر البيئي، كما تم وضع خطة للتعامل مع احتياجات المياه والطاقة داخل المخيم بطرق مستدامة وفعالة.

من جهتها أكدت لجنة التخطيط والدعم اللوجستي، التزامها بتوفير استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في المخيم، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي. ومن المتوقع أن يكون المخيم الكشفي العربي الـ33 نموذجًا رائدًا في مجال الاستدامة والتخطيط البيئي، وسيشكل مساهمة قيمة في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على جماليات المنطقة، وذلك بفضل الجهود المشتركة للجنة وشركاء المشروع، إذ تم التركيز على تنفيذ مبادئ المسؤولية البيئية والاستدامة في جميع جوانب المخيم.

وسيسهم المخيم في تعزيز الوعي البيئي بين الزائرين والمشاركين، وسيتم توفير فرص التعليم والتوعية بالقضايا البيئية، بما في ذلك أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على جماليات محمية المرموم، وسيتم تنظيم نشاطات تفاعلية وورش عمل لتعزيز المشاركة والفهم العميق للتحديات البيئية التي تواجه المنطقة وكيفية المساهمة في حمايتها، وذلك لتحقيق مساهمة قيمة في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المسؤولية البيئية لدى الجمهور، كما أنه سيكون نموذجًا ملهمًا للمشاريع البيئية الأخرى، وسيعكس التزام المنطقة بالحفاظ على جمالياتها الطبيعية وتحقيق الاستدامة في تطويرها.

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