«المركزي» يُلغي ترخيص وتسجيل شركة كوجينت للوساطة التأمينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة "كوجينت للوساطة التأمينية" العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (22/2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
تأتي هذه العقوبة الإدارية نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
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