«المركزي» يُلغي ترخيص وتسجيل شركة كوجينت للوساطة التأمينية

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة "كوجينت للوساطة التأمينية" العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (22/2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.

تأتي هذه العقوبة الإدارية نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.



ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.



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