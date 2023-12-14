مع الحفل الختامي الضخم لـ مسابقة التصاميم المستدامة خلال مهرجان دبي للمفروشات

"تشاتلز آند مور" Chattels & More، العلامة التجارية الأكثر شهرةً في مجال المفروشات وقطع الأثاث العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن أسماء الفائزين في المرحلة الختامية من "مسابقة تشاتلز للتصاميم المستدامة" خلال "مهرجان دبي للمفروشات"، وذلك أثناء حفلٍ ضخم لتوزيع الجوائز أقيم في 11 ديسمبر داخل متجر "تشاتلز آند مور" في مركز التسوّق الشهير "مول الإمارات".

مسابقة التصميم هذه التي أطلقتها "تشاتلز آند مور" في شهر سبتمبر الماضي، ضمن النسخة الخامسة من "مهرجان دبي للمفروشات"، شكلت منصةً أتاحت للمصمّمين المحترفين والناشئين ولطلاب التصميم من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة عرض أفكارهم الإبداعية، من خلال إعادة تصوّر تصميم الكرسي الشهير من "تشاتلز آند مور" الذي يحمل الشعار المميّز & لهذه العلامة التجارية الرائدة.

وبعد أشهرٍ من الترقّب بانتظار النتائج، جرى الكشف عن المتأهلين إلى التصفيات النهائية في 20 أكتوبر الماضي، حيث أُعلن عن فوز علاء النحلاوي وهند خالد السويدي من "مدرسة دبي الدولية"، عن فئة الجمهور وفئة الطلاب تباعاً. سيتمّ العمل على إنتاج التصاميم الفائزة وعرضها في فرع "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات" تمهيداً لبيعها، مع الإشارة إلى أنّ الأرباح من بيع هذه القطع ستعود لدعم أحد مشاريع التنمية المستدامة لوزارة التغيّر المناخي والبيئة.

شكّل حفل توزيع الجوائز مناسبةً بالغة الأهمية، وشهد تكريم أصحاب مواهب متميّزة في كلا الفئتين، أعلنت أسماءهم اللجنة العليا للتحكيم التي ضمّت شخصيات بارزة، منهم ، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة عيسى صالح القرق"، وأدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور"، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ونسرين لبابيدي، مؤسسة استوديو "حرف نون" للتصميم، الذي لعب دوراً محورياً باختيار الفائزين في المرحلة الختامية.

في تعليقه على نجاح هذه المسابقة الرائدة، قال أدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور": "لا شك في أنّ هذه التجربة جعلتنا أكثر إصراراً على مهمتنا المتمثلة في أن نصبح العلامة التجارية الأكثر شهرةً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نشعر بالفخر لدعمنا ورعايتنا مواهب محلية، وتشجيعنا اعتماد سبل الحياة المستدامة في المستقبل، انطلاقاً من واجبنا في ردّ الجميل إلى المجتمع الإماراتي الذي ننتمي إليه".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "شكّلت "مسابقة التصاميم المستدامة" خلال "مهرجان دبي للمفروشات" فرصةً مثالية لتسليط الضوء على أصحاب المواهب الاستثنائية المحلّيين المبتكرين في مجال التصميم، والتعريف بآفاق ومقوّمات التصاميم المستدامة في دبي. ومن خلال تكريمها الفائزين، احتفت "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" وشريكها في هذه المسابقة "تشاتلز آند مور" بمفاهيم الشغف والإبداع في دبي، مع تشجيعها الجيل الجديد من المصمّمين على اعتماد نهج الاستدامة في أعمالهم. نحن في "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" ملتزمون بتوفير الدعم للمبادرات التي تساهم في تعزيز الإبداع والاستدامة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، ونتطلّع إلى تكريس التأثير الدائم لهذه المشاريع الإبداعية على مشهدية التصميم في المدينة".

وحول المسابقة والهدف منها قال حازم وفا، مدير العمليات في "تشاتلز آند مور": " كان وراء إطلاق "مسابقة تشاتلز للتصاميم المستدامة" في شهر سبتمبر الماضي سببٌ وجيه، هو أننا نفخر بكوننا من العلامات التجارية المفضّلة في المجتمع الإماراتي، وبالتزامنا بالمسؤولية المجتمعية، فقرّرنا أن نطلق هذه المسابقة التي تقوم على منافسة لتصميم كرسيّ مستدام، بما يتوافق مع "عام الاستدامة في دولة الإمارات" وانطلاق أعمال "مؤتمر كوب 28"، على أن يكون تصميم الكرسيّ مستوحىً من شعار &، رمز شركة "تشاتلز آند مور"، وذلك بالتعاون مع "وزارة التغير المناخي والبيئة" و"مهرجان دبي للمفروشات".

الجدير ذكره أنّ المصمّمين المتأهلين للتصفيات النهائية شهدوا تحوّل أفكارهم الإبداعية إلى تصاميم واقعية بالحجم الطبيعي، تولّت تنفيذها "ورشة القرق للنجارة"، وجرى عرضها أمام أعضاء اللجنة العليا للتحكيم. تمحورت فكرة هذا الحدث حول مفاهيم الإبداع والاستدامة والابتكار في تصميم الكرسي وفق الصيغة المطلوبة، بهدف تشجيع أصحاب المواهب الاستثنائية في جميع أنحاء البلاد على إطلاق أفكارهم المجدّدة. كما هدفت هذه المسابقة إلى إلهام جيلٍ جديد من مصمّمي الديكور لكي يواكبوا بتطلّعاتهم رؤية الإمارات العربية المتحدة لبيئةٍ مستدامة وتنمية خضراء، بما يلاقي أهداف "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" COP28، الذي استضافت دبي أعماله.

وتقديراً لموهبته الفريدة، نال الفائز عن الفئة العامة جائزة نقدية بلغت 50,000 درهم إماراتي، فيما حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على قسائم تسوّق بقيمة 5,000 درهم لكلّ منهما. أما الفائز الأوّل عن فئة الطلاب فحصل على جهاز Macbook جديد، ونال الفائز بالمركز الثاني قسيمة شرائية بقيمة 1,500 درهم؛ وحصل جميع المشاركين على خصمٍ خاص بنسبة 35% لدى "تشاتلز آند مور".

بالإضافة إلى الكشف عن هذه التصاميم الاستثنائية، أتيحت لزوّار الموقع في 11 ديسمبر فرصة الاطلاع على التشكيلة الواسعة لأحدث التصاميم من "تشاتلز آند مور". للمزيد من المعلومات حول "مسابقة التصاميم المستدامة" التي نظّمتها "تشاتلز آند مور"، يُرجى زيارة الموقع: .





"تشاتلز آند مور" هي علامة تجارية محلية مندرجة ضمن "مجموعة عيسى صالح القرق" الشهيرة، والتي تفتخر بتميّزها في الابتكار وفي فنّ الاختلاف. تقدّم هذه العلامة التجارية تجربة أسلوب حياة كفيلة بتحويل المنزل إلى واحةٍ نابضة بالحيوية، تضفي المزيد من الرونق والإبهار. ومن خلال التوازن المتناغم بدقّة بين روحية الجمال والدور العملي لقطع الديكور والتصاميم المنزلية، تحوّل التصاميم التي تبتكرها هذه العلامة التجارية المساحات الداخلية للمنازل إلى تجربةٍ رائعة، تعمل على إبراز ما يفضّله المقيمون فيها.









حول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" هي إحدى مؤسسات "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، وتتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات في دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ سياحية عالمية المستوى، مع أنشطة وفعاليات عائلية متنوّعة على مدار العام، إلى جانب مهرجانات التسوّق وغيرها.





للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

...

[+971] 600 55 5559

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز