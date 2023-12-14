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شعب كورينثيانز.. رومارينيو: هناك 35 مليون مشجع للاتحاد في البرازيل

12/14/2023 5:46:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة السعودي، أنه سيعود ما إلى فريقه السابق كورينثيانز.

وأصبح رومارينيو اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية مع 3 أنديه مختلفة.

وقال رومارينيو في تصريحات لقناة TV Cazé البرازيلية: "متأكد أن شعب كورينثيانز يشجع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، لذلك هناك 35 مليون مشجع للاتحاد في البرازيل".

وأضاف: "بالتأكيد سأعود إلى كورينثيانز يوما ما...".

وسيكون اتحاد جدة على موعد مع مواجهة منتظرة أمام شقيقه الأهلي المصري، مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وسيحتضن ملعب الجوهرة المشعة بجدة، القمة العربية، وعين كل فريق على التأهل لنصف النهائي وملاقاة فلومينينسي البرازيلي.

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