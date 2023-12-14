بلدية دبي تسجل رقماً قياسياً لأطول درابزين بلغة برايل في العالم

سجلت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول درابزين بلغة بريل في العالم ضمن برواز دبي، أحد أبرز مرافق إمارة دبي، والذي يُمثل أيقونةً فنيةً تؤطر مشاهداً وإطلالاتٍ ساحرةٍ على دبي القديمة والحديثة ضمن "بروازٍ واحد". ويبلغ طول الدرابزين 319 متراً و11 سنتمتراً على امتداد البرواز، وبذلك تكون البلدية قد حققت أول رقم قياسي يُعنى بتأهيل المرافق لأصحاب الهمم.

ويُعد الإنجاز الجديد الذي حققته البلدية جزءاً من جهودها وقيمها وخططها لتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير كافة التسهيلات والإجراءات التي تُسهل حياتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، بما يرسخ رؤية ومستهدفات إمارة دبي في أن تكون مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، التزام بلدية دبي بتوفير كافة متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، والخدمات التي تُعزز من مستويات تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كجزء من مبادراتها الاستراتيجية ومسؤوليتها المجتمعية تجاههم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الهمم وتعزيز جَودة حياتهم، وتحقيق رؤية سموه في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.



وأعرب الهاجري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أُضيف إلى سجل إنجازات إمارة دبي، مشيراً إلى أن البلدية تواصل تنفيذ مشاريعها وخدماتها المتكاملة المخصصة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز ريادة وجاذبية إمارة دبي ومكانتها عالمياً.

وقال الهاجري: "وضعت بلدية دبي منذ 2019، خططاً لتهيئة كافة المباني والمراكز الخدمية التابعة للبلدية، حيث أنجزت تهيئة 125 مبنى حتى الآن وفقاً لكود دبي للبيئة المؤهلة "فئة أصحاب الهمم"، كما أضافت ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم "وصول" على رخص وشهادات الإنجاز والذي يوثق استيفاء المباني للمعايير الصديقة لهذه الفئة، كشرطٍ أساسي لإصدار الرخص واعتمادها".

وتعمل البلدية دبي ضمن خطة ومعايير قياسية معتمدة لتأهيل كافة مبانيها ومرافقها لمطابقة معايير كود دبي للبناء، ضمن أفضل الممارسات العالمية لتكون ملائمة لأصحاب الهمم من الفئات.

كما عززت بلدية دبي جهودها لتميكن أصحاب الهمم خلال العام الجاري، حيث وفرت العديد من الخدمات والتسهيلات لأصحاب الهمم على الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتمكّينهم من الوصول إلى الشواطئ بسهولة ويسر وأمان، منصة بحرية للسباحة بطول 73 متراً على شاطئ جميرا 2، و10 مدخل وممرات لتسهيل وصولهم إلى البحر، إضافةً إلى 28 موقفاً شاطئياً لمركبات أصحاب الهمم، و16 دورة مياه، و8 كراسي عائمة للاستخدام والسباحة في البحر، فضلاً عن 7 كراسي متحركة مخصصة للشواطئ.





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