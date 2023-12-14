حمدان بن محمد: سنطلق التاكسي ذاتي القيادة في دبي قريبا

كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن أنه سيتم

إطلاق التاكسي ذاتي القيادة قريباً في دبي.

ونشر سموه مقطع فيديو وهو يختبر التاكسي ذاتي القيادة في أحد شوارع مدينة دبي.

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