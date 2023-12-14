حمدان بن محمد: سنطلق التاكسي ذاتي القيادة في دبي قريبا
التاريخ
12/14/2023 5:46:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن أنه سيتم
إطلاق التاكسي ذاتي القيادة قريباً في دبي.
ونشر سموه مقطع فيديو وهو يختبر التاكسي ذاتي القيادة في أحد شوارع مدينة دبي.
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