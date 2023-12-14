مسامير الحذاء وصلت إلى العظم.. تفاصيل مروعة لإصابة نجم ليفربول

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، تفاصيل مروعة عن إصابة أليكسيس ماك أليستر، نجم خط وسط الريدز.
وكان أليستر أُصيب على مستوى الركبة في مواجهة شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي، مما تسبب في غيابه عن المباراة التي تليها ضد كريستال بالاس، وتحوم الشكوك حول لحاقه بقمة الجولة 17 بين ليفربول ومانشستر يونايتد.
وافتتح كلوب تصريحاته التي نقلها موقع "جول" العالمي، قائلاً: "تبيّن بأن الإصابة أكثر تعقيداً مما اعتقدنا في البداية، فمسامير الحذاء (لاعب الخصم) اخترقت عضلة ماك أليستر، ووصلت إلى العظم".
واعترف كلوب: "لم يسبق لأي لاعب من الذين درّبتهم، تعرضهم لمثل هذه الإصابة".
وأشار كلوب: "ماك أليستر يشعر بالألم، علينا أن نتأكد من أنه لم يعاني التهاباً، علينا أن ننتظر حتى يصبح قادراً على التحمّل".
واختتم المدرب الألماني حديثه، قائلاً: "بودي القول إنه يتحسن يوماً عن يوم، نأمل بأن يتحسن كثيراً خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
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