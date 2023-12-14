مسامير الحذاء وصلت إلى العظم.. تفاصيل مروعة لإصابة نجم ليفربول

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، تفاصيل مروعة عن إصابة أليكسيس ماك أليستر، نجم خط وسط الريدز.

وكان أليستر أُصيب على مستوى الركبة في مواجهة شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي، مما تسبب في غيابه عن المباراة التي تليها ضد كريستال بالاس، وتحوم الشكوك حول لحاقه بقمة الجولة 17 بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

وافتتح كلوب تصريحاته التي نقلها موقع "جول" العالمي، قائلاً: "تبيّن بأن الإصابة أكثر تعقيداً مما اعتقدنا في البداية، فمسامير الحذاء (لاعب الخصم) اخترقت عضلة ماك أليستر، ووصلت إلى العظم".

واعترف كلوب: "لم يسبق لأي لاعب من الذين درّبتهم، تعرضهم لمثل هذه الإصابة".

وأشار كلوب: "ماك أليستر يشعر بالألم، علينا أن نتأكد من أنه لم يعاني التهاباً، علينا أن ننتظر حتى يصبح قادراً على التحمّل".

واختتم المدرب الألماني حديثه، قائلاً: "بودي القول إنه يتحسن يوماً عن يوم، نأمل بأن يتحسن كثيراً خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

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