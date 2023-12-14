حمدان بن محمد: فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل ترسيخ المكانة العالمية للإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية التي تضم 27 دولة ومنظمة ونخبة من كبرى شركات التقنية العالمية.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية التي تضم 27 دولة ومنظمة ونخبة من كبرى شركات التقنية العالمية. فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل بخبراتها وانجازاتها ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارات وتأكيد دورها كشريك مؤثر في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة نحو مستقبل أفضل.».
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