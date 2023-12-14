حمدان بن محمد: فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل ترسيخ المكانة العالمية للإمارات

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية التي تضم 27 دولة ومنظمة ونخبة من كبرى شركات التقنية العالمية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية التي تضم 27 دولة ومنظمة ونخبة من كبرى شركات التقنية العالمية. فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل بخبراتها وانجازاتها ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارات وتأكيد دورها كشريك مؤثر في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة نحو مستقبل أفضل.».

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