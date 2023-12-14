مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 4.4 ملايين مسافر خلال موسم الأعياد

مع بدء موسم الأعياد، من المتوقع أن يشهد موسم السفر طفرة كبيرة مع استعداد مئات الآلاف من المسافرين للسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي ، المطار الدولي الأكبر في العالم، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي DXB نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي. ومن المتوقع أن تصل ذروة الموسم في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر خلاله.



ومع استمرار دبي في تعزيز مكانتها الريادية بوصفها وجهة السفر المفضلة خلال فصل الشتاء، من المتوقع أن يشهد المطار ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي على متن الرحلات المباشرة على مدار ستة أيام خلال الفترتين من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر.

وتأتي استعدادات مطارات دبي في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو من مسافري "الترانزيت".



وخلال هذه الفترة، يشهد المطار مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الموزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بدءاً من فرصة التقاط صورة ثلاثية الأبعاد ضمن كرة زجاج ثلجية عملاقة، أو العروض المقدمة من قبل عدد من فناني الأداء الذين سيوزعون الشوكولاتة وهدايا أخرى، ووصولاً إلى فرصة لقاء الأطفال سانتا كلوز ومجموعة من الشخصيات المرحة والحصول على هدايا مميزة.



وتعليقاً على حركة المسافرين خلال هذه الفترة، قال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "بداية فصل الشتاء، استقبلنا في مطارات دبي عدداً من شركات الطيران الجديدة، فضلاً عن قيام بعض الشركات بزيادة عدد رحلاتها لوجهات معينة، الأمر الذي أسهم في زيارة عدد الزوار إلى دبي. ومن جانبنا، نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أوقات الذروة في أعداد المسافرين، لضمان حصولهم على تجربة سفر مميزة تتماشى مع أجواء موسم الأعياد الممتعة".

. يمكن للمسافرين على متن طيران الإماراتالاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة في مبنى آي سي دي بروكفيلد بليس ضمن مركز دبي المالي العالمي والمرافق المخصصة في عجمان.. على المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم. . على المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت. . يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر. . على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار. . يساهم التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية في تخفيف التوتر وتجنب التأخير. . يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.. إذا أمكن، ودع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة. . ينصح باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3، علماً بأن عادة ما يتم تمديد أوقات عمل المترو خلال موسم الأعياد وفترات الذروة في مطار دبي الدولي. . تجنب طريق المطار المؤدي إلى مباني المسافرين 1 و3 قدر الإمكان، حيث من المتوقع أن يشهد ازدحاماً خلال ساعات الذروة.. يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط. لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة. . عند الوصول إلى المطار، يمكن الاستمتاع بمرافق مطار دبي الدولي العالمية المستوى، بما في ذلك المطاعم والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة وفندق المطار، فضلاً عن إمكانية الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.

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